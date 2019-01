Assessore Istruzione e Sovrintendente incontrano i sindacati su problemi scuola

Una ricognizione congiunta sulle tante problematiche relative al settore scolastico è stato l'obiettivo dell'incontro tra l'assessora all’Istruzione e Politiche giovanili, Chantal Certan, il Sovrintendente agli studi, Fabrizio Gentile e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali scolastiche Flc Cgil, Cisl Scuola, Savt École e Snals.

Sono stati affrontati, tra i tanti dibattiti, i temi relativi al concorso dei Dirigenti, alla situazione degli insegnanti ed educatori di sostegno e all’alternanza scuola lavoro.

"Sono poi già stati individuati i temi da affrontare durante i prossimi incontri - si legge in una nota - a partire dalla situazione del personale e degli organici scolastici".

"Ritengo sia molto importante ascoltare i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per individuare e cercare di risolvere congiuntamente i problemi relativi al sistema scolastico – commenta l’assessora Certan - un dialogo costruttivo tra le parti non può che essere produttivo e di positivi effetti a beneficio della scuola valdostana".

Il primo incontro, spiega l'assessora, "è stato l’occasione per iniziare l’importante dibattito verso quale modello e quale futuro la scuola valdostana dovrà tendere. In un momento così delicato per il sistema scolastico è necessario garantire il ruolo formativo e didattico a cui è richiamata la scuola: gli insegnanti devono purtroppo soccombere alle incombenze burocratiche che distolgono tempo ed energie dall’insegnamento. La scuola deve essere sicura e tutelante ma deve garantire agli insegnanti il fondamentale ruolo pedagogico didattico per poter essere, insieme alla famiglia e agli altri educatori, nel rispetto dei ruoli, esempio e stimolo positivo".