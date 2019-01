Ancora un fine settimana senza neve

"Prevalentemente soleggiato": cominica così anche questa settimana il Bollettino dell'Ufficio meteo regionale della Valle d'Aosta per i giorni di sabato e domenica.

Per sabato 19 gennaio "la nostra regione sarà interessata per diversi giorni da condizioni abbastanza stabili, salvo il parziale aumento della nuvolosità tra stasera e domani mattina per un richiamo temporaneo di correnti più umide, specie in bassa valle".

Le temperature sono in lieve in calo ma la pressione è in aumento. Per domenica, prevalentemente soleggiato salvo addensamenti mattutini, specie sul settore sud-orientale, dove non si esclude qualche isolato fiocco a confine col Piemonte al primo mattino.