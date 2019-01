Intervento notturno Soccorso alpino sulla cascata Patrí Valnontey (AGGIORNAMENTO)

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero di due ghiacciatori inglesi in difficoltà sulla cascata Patrí Valnontey (Cogne). I due hanno riferito di essere in buone condizioni fisiche e di essere bloccati a causa della rottura della corda. Il problema si è verificato, probabilmente, in fase di discesa.

Hanno operto 4 guide tecnici del Soccorso Alpino Valdostano SAV specializzati, 3 volontari del SAV,2 del SAGF, volontari Vvf di Cogne.

I due alpinisti, di nazionalità inglese, di 44 e 47 anni, sono stati raggiunti dai tecnici del soccorso. Erano in condizioni di lieve ipotermia. Sono stati portati dal 118 in Pronto soccorso, dove sono stati visitati. Uno è stato dimesso. Per l'altro si è reso necessario il ricovero nel reparto di Chirurgia vascolare, a causa di un principio di congelamento agli arti superiori.

L'intervento di soccorso è stato reso difficile dalle condizioni del terreno innevato e gelato.