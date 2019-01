Grave il ragazzo ferito nell'incidente ad Avise

Al termine di un complesso intervento chirurgico effettuato immediatamente dopo il ricovero, sarà ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Parini ad Aosta, il 24enne valdostano rimasto ferito nello scontro frontale tra due auto avvenuto stamani ad Avise.

Il giovane ha riportato un grave politrauma e il trattamento in Pronto soccorso ha consentito di stabilizzarlo.



In un primo momento è stato sottoposto a un'operazione per la riparazione di una grave lesione vascolare da parte dei chirurghi vascolari con la collaborazione dei radiologi; in seguito a un intervento da parte dei traumatologi e degli ortopedici e affidato, infine, ai chirurgi generali.



La donna di 43 anni è stata invece ricoverata nel reparto di chirurgia toracica.