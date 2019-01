Arrestati due uomini sorpresi con più di un kg. di marijuana

Nella tarda serata di ieri sera, al termine degli accertamenti effettuati, i carabinieri della stazione di La Thuile, con la collaborazione dei militari di Morgex e Courmayeur hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso PORRU ANTONIO, cl 58 residente in Valdigne, lavoratore stagionale e VLAHOVICH Vladimir, milanese 27enne.

I militari di La Thuile, nel corso di un posto di controllo durante un servizio di pattuglia sulla Statale 26, all’altezza del bivio di Pre Saint Didier alle ore 11.00 li fermavano per un controllo a bordo di un vecchio furgone (Volkswagen Transorter); durante le procedure di identificazione i due si mostravano nervosi e sottoposti per tale motivazione a perquisizione personale e veicolare.

All’esito delle quali il Porru, alla guida del veicolo, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di 20 cm circa (reato per il quale è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere ) e 5900 euro in contanti; inoltre all’ interno di uno zaino presente nell’abitacolo veniva rinvenuto in 2 sacchetti 1 kg e 100 g. circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana.