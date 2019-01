McDonald’s assume 180 giovani

Il nuovo piano di investimenti di McDonald's prevede l’assunzione di 180 giovani per il mese di gennaio 2019 da inserire presso i diversi ristoranti. Tutti gli interessati potranno partecipare alla prima fase di selezione rispondendo ad alcune domande e inserendo il proprio curriculum vitae.

Chi supererà tutte le fasi di selezione potrà entrare a far parte dell’azienda, dopo aver seguito un percorso di formazione e crescita professionale che ne valorizzerà i punti di forza, dando l'opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. Oggi McDonald’s è presente in Italia con oltre 500 ristoranti aperti in tutte le regioni e ... continua a leggere