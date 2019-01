Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per giovedi 17 gennaio in Valle d'Aosta:

VALTOURNENCHE - Plan de la Glaea, padiglione ore 10:00





Iniziative in occasione della Festa dei coscritti 2018.



- AOSTA - piazza Narbonne (sala Bim) ore 11:00





Nel quadro delle iniziative 'Energique 2019' presentazione



dell'avviso per la sponsorizzazione di Cva trading a Comuni e



Unités des Communes.



- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 14:30





Riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia"



per esaminare le proposte di legge sullo scrutinio



centralizzato dei voti e sulle disposizioni in materia di



preferenza unica, riequilibrio della rappresentanza di genere



e scrutinio centralizzato dei voti.



- PONT-SAINT-MARTIN - Pepiniere d'Entreprise ore 15:30





Presentazione del nuovo bando Prism-E: Sostegno alle



imprese per la realizzazione di progetti di ricerca



industriale e sviluppo sperimentale.



- LA THUILE - Maison Berton ore 17:00





Incontro 'La Thuile. Lo zen e l'arte della lotta alla



corruzione', organizzato da Libera Vda nell'ambito del tour



'Liberaidee...'.



- PONT-SAINT-MARTIN - Pépinières, v. Carlo Viola 78 ore 17:30





Evento "Geomarketing e Contact management".



- AOSTA - Municipio, salone ducale ore 18:00





Presentazione della scultura dell'artista Guido Diémoz “Le Magnin”.