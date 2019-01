La Valle d’Aosta in prima fila Concorso di Cva Trading per comuni valdostani e unites des communes valdotaines

CVA Trading, in collaborazione con il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta, pubblica un Avviso per l’assegnazione di 70.000 euro + IVA, da ripartire tra i progetti ritenuti più significativi tra quelli presentati dalle Amministrazioni Comunali e dalle Unités des Communes valdôtaines che aderiranno all’iniziativa. I progetti che CVA Trading sponsorizzerà, verranno denominati “EVENTI PLUS”, e rientreranno nella programmazione d’iniziative ENERGIQUE, che il Gruppo CVA organizza e promuove sul territorio regionale con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, storico, sportivo, naturale e artistico locale, attraverso proposte di qualità, dal carattere innovativo e finalizzate a richiamare residenti e turisti in quantità.

Le proposte potranno essere presentate dalle Amministrazioni Comunali e dalle Unités des Communes valdôtaines, anche in forma associata, e potranno avvalersi, per la loro realizzazione, dell’aiuto di pro-loco, associazioni, società sportive, ecc..

Per poter partecipare, le proposte progettuali dovranno essere inviate al CELVA entro e non oltre le ore 12:00 del 15 marzo 2019, dove saranno esaminate da una Commissione che valuterà i seguenti punti: qualità del progetto, pertinenza del tema oggetto dell’evento agli obiettivi dell’Avviso, eterogeneità del pubblico coinvolto, collaborazione tra più Enti/Associazioni, percentuale di autofinanziamento e sinergie con il settore delle energie rinnovabili o della sostenibilità ambientale.

Non sussistono limiti al numero di progetti sponsorizzati, ma il massimo conferibile per ogni sponsorizzazione è di 10.000 euro + IVA, fino all’esaurimento dei 70.000 Euro + IVA stanziati. La Commissione comunicherà entro il 30 marzo 2019, l’elenco delle iniziative accolte e i relativi corrispettivi attribuiti, attraverso la pubblicazione degli esiti sul sito istituzionale di CVA Trading, su quello della controllante C.V.A. S.p.A. e su quello del CELVA.

Con quest’iniziativa, innovativa per la Valle d’Aosta, il Gruppo CVA, in collaborazione con CELVA, desidera sottolineare il forte legame con il territorio e spera di contribuire alla realizzazione di eventi di qualità, capaci di creare ulteriore valore per la regione, i suoi abitanti e i numerosi turisti che la frequentano.

La documentazione completa dell’Avviso è disponibile agli indirizzi www.eventiplus.cvatrading.it – www.cvaspa.it – www.celva.it