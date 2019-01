Stati generali del turismo, sport, cultura e agricoltura

È stata l’occasione per presentare la riorganizzazione del settore e del comparto turistico propedeutici alla futura riforma dell’organizzazione turistica della Valle d’Aosta. I punti fermi e gli obiettivi del processo di revisione sono: un soggetto unico responsabile della promozione dell’offerta turistica regionale a 360 gradi per garantire uniformità e coerenza all’immagine e ai messaggi veicolati con la comunicazione; una strategia di sviluppo e di marketing turistico chiara e definita attraverso lo studio dei mercati; una direzione tecnica per la promozione adeguata e competente; l’integrazione tra le varie componenti dell’offerta turistica regionale; la coerenza e la continuità tra la promozione fuori Valle e quella in Valle; l’integrazione tra l’informazione e l’accoglienza turistica e la promozione.

Una riorganizzazione che passerà attraverso la separazione di funzioni tra Amministrazione regionale e Ente strumentale, con la prima che si occuperà della strategia di sviluppo e di marketing oltre che del controllo e dell’analisi dei risultati e il secondo che interverrà sulla strategia di promozione e comunicazione e sull’attuazione delle campagne e delle iniziative promozionali a sostegno di tutte le componenti dell’offerta.Il nuovo modello organizzativo prevede inoltre l’istituzione di varie consulte tematiche e settoriali (sport, cultura-artigianato, agricoltura, ambiente e montagna, servizi turistici e marketing), quali luoghi codificati dove garantire il necessario confronto e la necessaria condivisione delle problematiche e delle scelte tra la Regione e il suo Ente strumentale e tutti gli operatori, istituzionali ed economici, che lavorano sul territorio.

Si è trattato di un primo incontro-confronto per tutti i soggetti dei vari settori – commenta l’Assessore Laurent Viérin - per gettare le basi di una futura azione sinergica che sia in grado di promuovere la Valle d’Aosta a 360 gradi, attraverso un’unica immagine e un brand preciso e un’azione coordinata di tutto ciò che viene organizzato e promosso attraverso l’Agenda unica. La volontà è, quindi, quella di riorganizzare tutto il settore del turismo con una legge che è in fase di stesura. Poniamo le basi per lavorare ad azioni sinergiche, a una maggiore condivisione delle strategie e a un miglior raccordo tra i vari settori così da ottimizzare le potenzialità che la Valle d’Aosta può offrire".

Non è l’unica sfida. Parallelamente l'assessorato sta lavorando per predisporre un’agenda unica di eventi e manifestazioni di rilevanza regionale in modo che la Regione possa riuscire a programmare per tempo, un anno per il successivo, gli eventi sul territorio, evitando così il più possibile le sovrapposizioni.

"In questo contesto - anticipa l'assessore Voèrin - è prevista l’istituzione di un Comitato Grandi eventi che curerà, per tutte le grandi manifestazioni, tutti gli aspetti di rilievo inerenti l’organizzazione". L'assessore ritiene, infatti, che "queste fasi prioritarie per efficientare, razionalizzare e meglio finalizzare gli sforzi e le energie che già oggi vengono profusi nel settore del turismo. Le nostre dimensioni impongono convergenze e unità di intenti e di operato per poter riuscire ad affermare e a posizionare le nostre eccellenze sui mercati nazionale e internazionale".