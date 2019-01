AOSTA: Bando per gestione piscina

“Si tratta di un atto importante perché interessa l'unico impianto a rilevanza economica comunale. Rispetto al passato andiamo incontro al futuro gestore che avrà una continuità amministrativa di sei anni ma, al contempo, miglioriamo le condizioni per l'ente, aumentando il canone di concessione in favore del Comune”. Carlo Marzi, assessore comunale allo sport e alle finanze, commenta gli indirizzi delle modalità di affidamento per la concessione della gestione della piscina comunale, dell'annesso bar e delle relative pertinenze.

In particolare, il futuro gestore sarà individuato attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica, aperta a tutti i soggetti idonei a partecipare complessivamente presenti sul mercato. La Giunta municipale ha dato mandato alla Centrale unica di committenza regionale (Cuc) di espletare le procedure di gara relative alla concessione.

Tra le proposte gestionali che perverranno, l’Amministrazione comunale sceglierà l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base alla qualità dell’offerta (offerta tecnica – 70/100) e al prezzo (offerta economica – 30/100).

Come detto la concessione avrà la durata di sei anni a far data dal 1° maggio 2019, e comunque dalla stipulazione del contratto, sino al 30 aprile 2025 eventualmente ripetibile per altri due anni. Il canone di mercato da porre a base d’asta sarà di 30.662,50 euro più Iva.