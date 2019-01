Fermati 40 migranti al traforo del Monte Bianco

Regolari o clandestini? Spetta alla polizia di Frontiera accertare la qualifica giuridica di una quarantina di migranti fermati nella notte al traforo del Monte Bianco. Tra di loro vi sono anche alcuni ragazzi minorenni. Erano diretti in Francia a bordo di tre veicoli, un furgone e due monovolume, che viaggiavano apparentemente insieme.



Gli agenti sono al lavoro per identificare gli stranieri e capire se si tratta di regolari o di irregolari. Nel secondo caso, gli autisti sarebbero arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.



In base alle prime informazioni raccolte, le persone sono in maggioranza di origine asiatica, provenienti verosimilmente da Iraq e Pakistan. I tre veicoli hanno targa spagnola, italiana e inglese.