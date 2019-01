In Commissione la petizione popolare sugli impianti sciistici di Antagnod-Ayas

La petizione, presentata alla Presidenza del Consiglio il 17 dicembre 2018, è stata sottoscritta da 403 cittadini. Il 21 dicembre, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ne ha deliberato l'ammissibilità e ha deciso di trasmetterla, per le informazioni e i chiarimenti necessari per l'istruttoria del caso, al Presidente della Regione, in quanto legale rappresentante della Regione, all'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, in quanto competente in materia di trasporti, all'Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, in quanto competente in materia di turismo e alla quarta Commissione consiliare "Sviluppo economico".

Il Regolamento interno prevede che entro novanta giorni dalla presentazione dell'iniziativa popolare, l'argomento debba essere sottoposto all'esame dell'Aula consiliare; il percorso può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta a far partecipi gli organi competenti delle necessità esposte nella petizione.

"Abbiamo inziato - spiega il Presidente della quarta Commissione, Marco Sorbara (UV) - l'iter di esame sentendo il Sindaco del Comune di Ayas, Alex Brunod, in quanto primo firmatario accompagnato da una delegazione di firmatari (tra cui Assessori comunali, albergatori, maestri di sci e cittadini), oltre che il Presidente della società Monterosa, Giorgio Munari, e l'Assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy. Dalle audizioni è emerso in maniera unitaria che c'è la volontà della Commissione di mantenere l'attenzione sulle piccole realtà montane, dove vi è una forte professionalità degli operatori del settore turistico legata a una grande passione che sfocia in un prodotto ricettivo di qualità".