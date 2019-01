Valcolor e le altre: premiate le migliori vetrine del concorso 'Natale aostano 2018' di Confcommercio VdA

L'allestimento natalizio del colorificio Valcolor ha vinto il primo premio al concorso 'Natale Aostano in Vetrina 2018'settima edizione, organizzato da Confcommercio Valle d'Aosta per rendere più accattivante e artisticamente gradevole il periodo delle feste natalizie e di fine anno.

Per i titolari di Valcolor, una settimana per due persone alle Baleari. E poi, tanti e importanti premi dal secondo al decimo classificato, oltre a riconoscimenti speciali e attestati a tanti altri partecipanti.

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta martedì 15 gennaio nella sala conferenze delle BCCV ad Aosta e vi hanno preso parte più di 170 commercianti aostani e della plaine. I premi sono stati consegnati dal presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato; dal Presidente della Giunta, Antonio Fosson, dal presidente Ascom Aosta e vicepresidente vicario di Confcommercio VdA, Giuseppe Sagaria; dal sindaco di Aosta, Fulvio Centoz; dalla vicesindaco di Aosta con delega al Commercio, Antonella Marcoz e dal presidente della Chambre Valdotaine, Nicola Rosset.

Nel suo breve discorso introduttivo, Domindiato ha ricordato il "momento particolarmente favorevole che sta vivendo l'Associazione che mi onoro di presiedere" e ha annunciato un calendario 2019 "ricco di eventi e di iniziative". Confcommercio VdA, ha ricordato Dominidiato, "è la casa di tutti i commercianti valdostani, che devono sapere come in questo momento particolarmente difficile la nostra associazione sia ben organizzata e strutturata, pronta a sostenerli e a collaborare con loro per risolvere problemi e lanciare proposte".

Gli allestimenti sono stati valutati da una giuria composta da rappresentanti di Confcommercio VdA; della Chambre VdA, di un grafico professionista e da professionisti del commercio e del turismo che hanno espresso il giudizio tenendo conto dell’originalità, della creatività, della cura nei dettagli e dell’effetto scenografico.

Secondo premio alla vetrina di Clè accessori di Aosta, di Rosanna Bisci, che ha vinto una minicrociera di 4 giorni per due persone.

Terzo premio per la vetrina del negozio di design e gadget per la casa 'Giannetti', di Cristina Vendemmia, a cui va un weekend in una città italiana o europea.

Quarto premio alla vetrina dell'Antica Fioreria di Aosta di Celina Napoli, che ha vinto un gioiello della gioielleria De Marchi Giannotti di Aosta.

Al quinto posto l'allestimento di 'Fleurs Folie'' di Valeria Imperial, che si è aggiudicata una pagina di pubblicità sul settimanale GazzettaMatin, in replica sul settimanale Weekend.

Sesto premio alla vetrina de “L’Orticello”, allestita dai ragazzi del Centro educativo assistenziale-Cea di Châtillon. Al negoziante un materasso offerto da Brunotex, ai ragazzi del Cea tre buoni da 100 euro spendibili in materiale didattico.

Settimo posto per la vetrina della 'Officina della pasta' di Sandro Nogara che ha vinto una scultura in legno e ceramica ideata appositamente da Derby legno di Ermanno Bonomi.

All’ottavo posto l'allestimento del negozio di scarpe Leone, che ha vinto due biglietti per la funivia Skyway Monte Bianco, due ticket validi per tutte le mostre presenti al forte di Bard e un pranzo presso la caffetteria del Forte.

Nono premio per la vetrina della Libreria Aubert: un cesto enogastronomico offerto dalla Gros Cidac.

Decimo posto la vetrina de 'I tre commessi' di Paolo e Matteo Marjorlet, che hanno vinto un libro offerto dalla Cartolibreria Brivio.

Premio speciale fuori concorso al Caffè Deorsola di Aosta di Maurizio Tagliaferro, per l’impegno nel valorizzare non solo la propria attività ma anche la location attorno al locale.