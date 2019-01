Giovanna Ventura Presidente Caf Cisl nazionale. Soddisfazione di Jean Dondeynaz

Giovanna Ventura è stata eletta Presidente del Caf nazionale della Cisl. Ventura ha ricoperto dall’ottobre del 2014 e fino a qualche settimana fa, l’incarico di segretario confederale della Cisl, come responsabile del dipartimento organizzativo.

Soddisfazione per l'elezione è espressa da Jean Dondeynaz, segretario generale Cisl VdA, che sottolinea come, da sempre, Giovanna Ventura guardi con attenzione alla Valle d'Aosta.

Giovanna Ventura ha iniziato il suo impegno sindacale nel 1984 come responsabile della Sas aziendale del Comune di Torino. Dal 1991 al 1998 ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale della Cisl di Torino. Eletta nel 1998 nella segreteria regionale della Cisl del Piemonte, è stata anche responsabile del coordinamento donne della Funzione Pubblica nazionale e componente del coordinamento donne della Cisl confederale. Nel 2008 era stata eletta Segretario Generale della Cisl del Piemonte.

"Giovanna Ventura è una dirigente della Cisl preparata e competente, stimata da tutti, che ha sempre dimostrato un grande attaccamento ai nostri valori”, sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan. “A lei va il mio ringraziamento personale e di tutta l’organizzazione per quello che ha fatto al mio fianco in questi anni, guidando con capacità innovativa, trasparenza e senso di responsabilità, il dipartimento organizzativo con risultati davvero straordinari. Sono convinta che farà altrettanto bene alla guida del Caf Nazionale, rendendo questa importante struttura di servizio per gli iscritti e tutti i cittadini ancora più efficiente e professionale, continuando e rafforzando l’opera di Danilo Battista a cui va un ringraziamento sentito da parte della Cisl per il proficuo lavoro fatto in questi mesi per potenziare tutte le attività del nostro Caf nazionale”.