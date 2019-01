L'OPINIONE DI UN ALBERGATORE: Caro Philippe servono proposte realizzabili; basta piagnistei

Con la Giunta Fosson sono tornati i piagnistei di alcune categorie di operatori economici che con la Giunta Spelgatti stavano zitte. Non si capisce se le lamentazioni non raggiungevano il Palazzo per la convinzione che era tempo perso o se ora le richieste trovano linfa nella Giunta Fosson.

Rimane però il fatto che alcune categorie stanno dimostrando di essere mammaregione-dipendenti. L'ultima in ordine di tempo è la lamentazione del nostro giovane Filippo Gérard, presidente dell'Associazione Albergatori della Valle d'Aosta, che, nel corso dell'Assemblea di categoria, ha fatto rilevare che invece di fioccare neve fioccano disdette.

Per questo ha chiesto che gli albergatori vengano aiutati con la sospensione delle rate dei mutui regionale per dar loro il tempo necessario per rinegoziare le esposizioni bancarie. Una richiesta condivisibile ma che ancora una volta evidenzia come troppi nostri imprenditori facciano affidamento su "qualche altro" piuttosto che organizzarsi e formulare proposte concrete per rilanciare l’intero comparto.

Altra lamentazione: la concorrenza sleale di chi opera negli affitti brevi. E poi la richiesta di ridare fiato a fondi di rotazione. Insomma una posizione tutto sommato zigzagamento: da una parte chiede la sospensione delle rate dei mutui dall'altra auspica che venga rimpinguato il fondo di rotazione. Evidente è che chi sa fare l’imprenditore alberghiero è ottimista; per l’albergatore di basso cabotaggio o per chi spera solo che fiocchi la neve le prospettive sono tutt’altro che rosee.

E’ tempo che chi evidenzia le magagne metta sul piatto proposte concrete da realizzare in sinergia tra la categoria interessata e la Regione. Non è più tempo di chiedere e basta.

Per Filippo Gérard è una settimana davvero nera visto che dalle pagine del quotidiano valdostano c’è chi lo critica per la posizione ‘presa o non presa’ circa il raddoppio del traforo del Monte Bianco.

Condivido quello che ha scritto la signora Nora Girardi di Courmayeur: “Tengo a ringraziare Filippo Gérard per le sue dichiarazioni rassicuranti su un eventuale raddoppio del traforo del Monte Bianco che garantirebbe maggior sicurezza, eliminerebbe inquinamento e rumore e non determinerebbe nessun aumento del traffico.

Una domanda però mi sorge spontanea: è il presidente degli albergatori valdostani a parlare o il consigliere di amministrazione della Rav (Raccordo Autostradale Valdostano), una società che come ben sanno i valdostani è da sempre è tutt’altro che una sostenitrice del turismo regionale con la sua politica tariffaria esosa e che chiaramente ha un enorme interesse in un eventuale aumento del traffico?”

Sarcasticamente la signora Nora Girardi invita il giovane Filippo Gèrard a “confrontarsi di più con gli albergatori francesi e un po’ meno con i vertici delle società autostradali per fare gli interessi dei suoi associati”. Farebbe bene; viste le foto pubblicate dagli organi di informazione sulla nostra assemblea, sembra proprio siamo alla frutta.

Un albergatore