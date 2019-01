Gianluca Masullo confermato alla guida dell'Associazione Cuochi VdA

E’ pur vero che era l’unico candidato, ma la riconferma alla Presidenza dell’Associazione Cuochi Valdostano rappresenta per Gianluca Masullo una testimonianza del savoir faire e della volontà dell’associazione ad essere protagonista nel settore della ristorazione in Valle d’Aosta.

Gianluca Masullo (nella foto), che guiderà i cuochi nel quadriennio 2019-2022 ha ringraziato tutti per la fiducia riposta ed ha presentato il nuovo Direttivo che per la serie ‘squadra che vince non si cambia’, è lo stesso del precedente quadriennio con l'unico cambio nel comparto giovani con l'inserimento di un nuovo responsabile: Danilo Salerno.

Ecco la squadra del presidente:

Gianluca Masullo – Presidente; Lorenzo Giachino - Vice presidente; Piero Billia – Segretario; Giovanni Paladini - Tesoriere, Vincenzo Atzei e Franco Rotella - Revisori Conti; Ornella Corsi - Responsabile compartimento Lady Chef;

Danilo Salerno - Responsabile giovani; Giovanni Maulini - Senatore FIC e Presidente Onorario che continuerà a far parte del consiglio direttivo e fornire utili suggerimenti. A lui sarà il Presidente ha chiesto di redigere la storia dell'associazione, in collaborazione con le nuove leve e con i colleghi che con lui hanno contribuito in passato alla creazione e crescita dell'associazione.

Nel suo intervento di insediamento Masullo ha rimarcato “l'importanza della condivisione, crescita e formazione” e ha annunciato la creazione di dipartimenti appositi, ognuno dei quali con un gruppo di lavoro definito, per coinvolgere maggiormente le gli associati.