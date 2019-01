Aosta: Approdano in Consiglio comunale i problemi di piazza Salvadori e area megalitica

La Giunta municipale è impegnata a prevedere nel prossimo bilancio previsionale 2019-21, nell’ambito dei capitoli assegnati al settore dei lavori pubblici, la stessa cifra prevista nel progetto presentato per il Bando periferie per uno studio di fattibilità per la riqualificazione di Piazza Salvadori, finanziandola con risorse proprie. E’ quanto chiede, con una mozione il consigliere comunale di Aosta, Vincenzo Caminiti, che sarà discussa nella prossima adunanza.

Caminiti si è fatto carico delle denuncie e del malessere vissute da commercianti e residente a Saint Martin de Corleans, nei pressi, anche, delle muraglie megalitiche. Il Consigliere richiama gli impegni già assunti dall’Amministrazione con il programma presentato per il “Bando periferie”che prevede una serie di interventi, sia di realizzazione che di progettazione e, tra questi, la Riqualificazione di Saint Martin de Corleans, compresa la rotonda in prossimità delle chiese e parcheggi area Megalitica.

“Per tale intervento – spiega Caminiti - sono stati previsti euro 100mila per la realizzazione di uno studio di fattibilità, nell’arco temporale 2017-2018, da finanziare interamente tramite i trasferimenti statali derivanti dal Bando”. Il Consigliere ricorda ancora che “per i lavori di rifacimento delle reti tecnologiche e pavimentazioni del centro storico di Arpuilles, inizialmente finanziati tramite il Bando periferie, sono stati finanziati, per l’intera cifra di ben 2.322.000 euro, attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione (Variazione di bilancio del 31/10/2018), ovvero con risorse economiche comunali, in quanto l’efficacia delle convenzioni per il Bando sono state differite al 2020, è giusto che si finanzi il progetto di Saint Martin de Corleans”.

Infatti, la zona di Saint Martin rappresenta una delle aree più importanti e popolose della città ed è interessata da grandi cambiamenti in relazione anche e soprattutto all’apertura dell’area megalitica al pubblico.

Di più, motivando la sua proposta Caminiti dice: “E’ necessario intervenire urgentemente per progettazione della riqualificazione della piazza centrale di Saint Martin, ovvero Piazza Salvadori, perché oggi è poco più che un incrocio viabilistico non usufruibile dai pedoni né dai residenti.