Aosta: Al via il bando per la gestione del teatro Giacosa e del bar du Théâtre

Potranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 15 febbraio, le domande di partecipazione all’asta per l’affidamento della concessione della gestione del Teatro 'Giuseppe Giacosa' e del 'Bar du Théâtre' con annesso locale deposito, inseriti nel complesso del Palazzo municipale.



"Ai fini dell’individuazione del concessionario - si legge in una nota del Comune di Aosta - si procederà sulla base della presentazione di offerta per lotti con il metodo di valutazione dell’offerta migliore rispetto al prezzo posto a base dell’asta".

In particolare, il lotto n.1 comprende la gestione congiunta dei due locali commerciali con un canone mensile a base d’asta di 2.170 euro al mese e la durata del contratto da un minimo di sei a un massimo di nove anni, in funzione dell’offerta.



Il lotto n. 2 prevede la gestione del solo “Bar du Théâtre” (canone a base d’asta: 2.000 euro; durata del contratto: sei anni), mentre il lotto n. 3 è riferito alla gestione del solo Teatro “Giacosa” (canone a base d’asta: 1.100 euro; durata del contratto: sei anni).

Per conoscere le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e per ogni altro dettaglio relativo allo svolgimento della procedura di asta pubblica è necessario consultare il bando pubblicato sul sito Internet comunale .



Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio inviando una e-mail all’indirizzo patrimonio@comune.aosta.it oppure telefonando al numero 0165-300.588 nell’orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il lunedì, martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 16.