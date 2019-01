IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 16 GENNAIO 2019 APRÈS-MIDI @ RIDATECI NICOLETTA @

Di una cosa bisogna dar conto al governo Spelgatti: in men che non si dica e con la dovuta autorità, ha risolto l’annoso problema degli skaters in Piazza Deffeyes, che si tante proteste scatenavano tra i cittadini. Senza esitazione e con largo sollievo di chi ha potuto riappropriarsi della piazza come luogo di incontro e di sosta. Vero è che non c’erano dossier da studiare, i divieti sono da sempre ben presenti sulla piazza e bastava applicare la legge. Cambiato il governo, anche in questo c’è stato un ritorno alla vecchia politica, dopo neanche due mesi il tormentone a rotelle è di nuovo li, a sporcare e infastidire con la consueta arroganza di chi si sente al riparo da sanzioni. E’ una piccola cosa, ma segnale di poca perspicacia: per prendere le distanze da chi ci ha preceduto, non è saggia politica buttare all’aria anche il poco di buono che è stato fatto. (pare)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.