Courmayeur: Giunta municipale stanzia 2.500 euro per Istituzione scolastica Unité Valdigne-Mont-Blanc

Diffondere la sensibilità ambientale tra gli studenti è l’obiettivo che la Giunta municipale si è data stanziando un contributo di 2500 euro a favore dell’Istituzione scolastica.

Il fondo permetterà, infatti, di finanziare il corso di sci di fondo per la classe terza della scuola primaria; la visita al Centro recupero animali selvatici (CRAS) e vivaio di Quart per la classe seconda della Scuola primaria (spese di trasporto); l’acquisto di giochi per lo sviluppo dell'apprendimento e l’acquisto di un materasso di grandi dimensioni per il salto in alto.