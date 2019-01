Aosta: Assessore Malacrinò compagno delle barriere architettoniche

Chissà se chi ha piazzato il palo che regge il semaforo all'incrocio tra via Festaz, via Torino e via Conseil des Commis ha preso le misure con il Gps per centrare esattamente il marciapiede. Infatti il palo intralcia il passaggio delle carrozzelle, dei passeggini e anche di chi deve utilizzare le stampelle per muoversi.

Qualche giorno fa un automezzo ha divelto il vecchio semaforo posizionato regolarmente. Non si capisce con quale criterio il semaforo sia stato posizionato al centro del marciapiede, peraltro piuttosto stretto. Forse era il caso se non di poteva fare diversamente tagliare lo spigolo dell’area verde e consentire anche a chi si muove in carrozzella di potere muoversi agevolmente.

A meno che il neo assessore il compagno Antonino Malacrinò, sia stato delegato ai Lavori pubblici dal sindaco Fulvio Centoz per rafforzare il record di Aosta Capitale delle barriere architettoniche. (La segnalazione è giunta da una turista disabile)