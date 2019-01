L'OPINIONE DI ANTOINE LABARDE: Aspettando Sant'Orso

Caro Minuzzo, sono ormai finite le vacanze, abbiamo ricominciato il tran tran di tutti i giorni. In Valle, abbiamo anche una «nuova giunt », l’ennesima squadra con 18 consiglieri, alla ricerca della «governabilità perduta».

Abbiamo ascoltato i « messaggini di buon anno» dei «nostri» ed abbiamo assistito al primo consiglio del 2019...Che pena...é ricominciato il teatrino, « l’ho fatto io...adesso lo fai tu, non va bene perché ci avevo già pensato io». Ho l’impressione di essere di fronte al famoso: Abbiamo cambiato tutto per non cambiare nulla».

Addirittura, con il nuovo anno, abbiamo assistito ad alcuni passaggi grotteschi, per non usare parole scurrili, che renderebbero meglio l’idea! Parlo della fantasmagorica trasformazione del gruppo «Impegno Civico» in un organismo geneticamente modificato.

La Pulz & co, eletti sotto un medesimo simbolo e programma, si sono divisi ed hanno formato due gruppi. Tralascio i nomi, incomprensibili, ma mi soffermo, sulle motivazioni, che si leggono in un loro comunicato "Il Programma - (presentato per l’elezioni regionali, aggiungo io)- rimane la bussola comune per il lavoro di tutti, ma è bene organizzarsi in modo diverso per per poter essere più efficaci nella realizzazione del Programma. Non mancherà fra di noi il dialogo e l'impegno a cercare costantemente punti di contatto e di convergenza".

Un vero esempio di politichese stretto, difficile da capire, perché non dice nulla o meglio cerca di dare giustificazioni ad una semplice baruffa di condominio, su una pretesa e quanto mai futuribile ipotesi di collaborazione politica con altre forze politiche. In pratica si può tradurre: «Non andiamo più d’accordo e ci dividiamo e creiamo due squadre Impegno Civico A e Impegno Civico B, magari divisi riusciamo a raggiungere qualche poltrona e soprattutto a mantenere i privilegi . Privilegi come segretarie, uffici, risorse, previsti per il funzionamento dei gruppi politici.Qualcuno di questi consiglieri, poi dovrà anche spiegarci come raggiungeranno “futuri punti di convergenza“ quando la stessa Pulz (forse ricordando i suoi trascorsi, di integerrima professoressa) ha addirittura cambiato banco in Consiglio, per rimarcare anche plasticamente le differenze tra lei ed i suoi “compagni », alla faccia delle convergenze.Ma la cosa più grave é stata, che per raggiungere questo scopo, hanno usato squallidi artifizi eludendo il regolamento del Consiglio , ne più ne meno, di quello che fanno i numerosissimi contribuenti evasori, per eludere le tasse ed avere dei benefici a detrimento di tutti noi!E la cosa ancor più grave è che, queste cose siano state messe in atto, da coloro che si sono presentati e si presentano ai Valdostani, come i cavalier «senza macchia e senza paura»!

Peccato, che pochi giorni prima la Pulz, nuova « Erinni » del Consiglio Regionale, che si propone come la nuova Robin Hood, per vendicare i torti subiti dai Valdostani dalla vecchia politica, avesse chiesto di organizzare, corsi di formazione per conoscere il regolamento ed il funzionamento del Consiglio Regionale! In questo caso, ha dimostrato una perfetta conoscenza del regolamento, per fregare i « valdostani » e mantenere dei privilegi, non dovuti ad un “gruppo” formato da un solo consigliere! Ma la cosa che lascia ancor più stupiti, é che tutta questa vicenda sia stata supportata ed approvata, dalla “congrega” dei 35, nessuno ha detto niente, i Ferrero, i Cognetta, i M5S, tutti hanno tenuto un basso profilo...zitti e muti.

D’altronde si tratta di bazzecole, dimenticandosi che questi fatti non fanno altro che aumentare la diffidenza di noi cittadini verso la politica...Sono proprio tutti uguali! Non ci resta che aspettare San Orso....

Saluti Antoine Labarde

Risponde Piero Minuzzo

Grazie Antoine. Ha ragione; con ci resta che aspettare Sant'Orso per confrontare le teste del Consiglio Valle con quelle delle sculture dei nostri artisti. p.m.