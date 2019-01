Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per martedì 15 gennaio in Valle d'Aosta:

1) AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 14:30



Riunione della Commissione speciale per l'analisi della



prosecuzione o dell'interruzione del processo di quotazione



in borsa di Cva Spa per sentire il presidente di Finaosta. 2) AOSTA - Bim, Piazza Narbonne ore 15:00



Assemblea del Cpel. Alle 15.30 il presidente della Regione



Antonio Fosson, insieme all'intera Giunta, partecipa alla



riunione in merito alle tematiche esplicitate nel documento



programmatico 'Sindaci al centro. Risorse Comuni per il



futuro'. 3) AOSTA - Hotel de Ville, salone ducale ore 11:00



Conferenza stampa di presentazione del Calendario 2019 del



Comune di Aosta. 4) AOSTA - Regione, Sala commissioni ore 09:00



Riunione della terza Commissione "Assetto del territorio" per



effettuare due audizioni: la prima dell'assessore regionale



all'ambiente in merito alle tematiche dei rifiuti in Valle



d'Aosta; la seconda del coordinatore regionale del



Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio in



merito all'aggiornamento in corso del Piano di tutela delle



acque. 5) AOSTA - Cittadella ore 08:30



Incontro 'Dipendenze da sostanze: alcol e droghe',



nell'ambito della Settimana della legalità e della



prevenzione. 6) JOVENCAN - Sala Consiglio comunale ore 17:30



Incontro sull'importanza delle regole nella vita sociale dei



giovani, organizzato nell'ambito della 'Settimana della



legalità e della prevenzione', con interventi di specialisti



del comando regionale della Guardia di Finanza, del Servizio



Dipendenze-Serd dell'Usl e dell'associazione Miripiglio SOS



gioco d'azzardo. 7) AOSTA - Ristorante Intrecci, v. Binel 12 ore 20:00



Incontro conviviale sul tema 'Fidati di me, storie di



amicizie improbabili sulla linea del fronte'.