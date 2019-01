Una regia unica, compatta e condivisa con il territorio contro il caro pedaggio

"Quello di oggi è stato un primo incontro finalizzato a dare una risposta compatta e univoca alla problematica delle tariffe autostradali attraverso un lavoro sinergico di tutto il tessuto imprenditoriale e del mondo politico e amministrativo della nostra Regione". Iil Presidente della Regione, Antonio Fosson e l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy commentano l'incontro con i Capigruppo del Consiglio regionale, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e il CPEL per affrontare, in un primo incontro, il tema dei costi insostenibili delle tariffe autostradali.

"La volontà è di mettere in campo azioni comuni volte a garantire l’applicazione di tariffe meno elevate per l’utilizzo delle tratte autostradali valdostane, considerate uno degli assi strategici di comunicazione per la mobilità dei cittadini valdostani e a livello turistic" hanno sottolineato il Presidente Antonio Fosson e l’Assessore Luigi Bertschy precisando che "tutti i presenti hanno condiviso che l’unica strategia adottabile in questa fase è quella di fare sistema e fronte comune.

Per Fosson e Bertscky "solo così la Valle d’Aosta riuscirà a far “pesare” le proprie istanze al Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti per ottenere una revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) delle concessioni e a chiedere una maggiore scontistica alle società RAV S.p.A. e SAV S.p.A".