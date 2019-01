Emotivi Anonimi, 'Depressione solo da curare o anche risorsa per crescere'

Il Gruppo di Emotivi Anonimi 'Aperto per Ferie' di Aosta festeggia il primo anno di vita e di attività a favore delle persone emotive insieme al 15esimo anniversario dei gruppi valdostani con l’organizzazione di un incontro pubblico dal titolo “Depressione: malattia solo da curare o anche risorsa per crescere?” in cui interverrà lo psichiatra Gerardo Di Carlo.

L’incontro, a ingresso libero, è previsto domenica 20 gennaio alle ore 14,30 presso la sala conferenze del Csv di Aosta (Via Xavier de Maistre 19).

"Emotivi Anonimi - si legge in una nota - è un’associazione di uomini e donne che si riuniscono per condividere esperienze, energie e speranze, allo scopo di risolvere e/o gestire al meglio i propri problemi emotivi. Gli Emotivi Anonimi, fanno parte dei gruppi di auto aiuto 'dei 12 Passi' e sono rivolti alle persone che hanno difficoltà con le proprie emozioni. Alle riunioni degli Emotivi Anonimi non si parla né di religione, né di politica".

In Valle d’Aosta sono attivi quattro gruppi: due ad Aosta, uno a Donnas e uno a Aymavilles.