Denunciati per uso di banconote false

Avevano risposto ad un annuncio di vendita on line, intenzionati ad acquistare un computer per un valore di 700 euro pagando l’ignaro venditore con denaro falso. Due giovani valdostani sono stati denunciati dalla POlizia per uso di denaro falso.

Uno dei giovani ha preso appuntamento con il venditore del computer che, ricevute in compenso per la merce diverse banconote, ha provveduto a verificare la legalità con l’apposito apparecchio disponibile in un esercizio commerciale, poco distante dal luogo ove si era conclusa la compravendita.

Verficata la falsità delle banconote ha allertato le Forze dell’Ordine. Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Mobile hanno immediatamente identificato il giovane che con il falso denaro aveva acquistato il computer, giungendo altresì ad identificare il complice del reo, avente a suo carico precedenti per truffa ed altri reati contro il patrimonio.

Sono in corso ulteriori indagini per individuare l’origine delle false banconote e ad appurare se i due ragazzi abbiano effettuato ulteriori acquisti in danno di altri venditori.