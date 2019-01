Settanta alberghi in Valle faticano a pagare i mutui Finaosta

Inverno pazzo in Valle d'Aosta, con temperature primaverili e neve latitante. Agli alberghi stanno arrivando le prime disdette di settimane bianche e intanto sono una settantina su 400 le aziende alberghiere valdostane che stanno attraversando delle difficoltà per il pagamento delle rate dei mutui Finaosta.

Il dato è stato fornito da Filippo Gérard, presidente dell'Associazione degli albergatori valdostani (Adava) durante l'assemblea di categoria svoltasi ieri pomeriggio alla Cofruits di Saint-Pierre, alla quale hanno preso parte anche il Presidente della Giunta, Antonio Fosson e gli assessori Laurent Vierin (Turismo, Commercio, Agricoltura) e Luigi Bertschy (Politiche del Lavoro, Trasporti).

"Occorre trovare soluzioni rapide - ha aggiunto Gérard - per non aggravare la situazione; la crisi di liquidità è una problematica da non sottovalutare: è necessario un intervento per la ristrutturazione del debito".

Nella sua relazione Gèrard è tornato sul problema delle locazioni turistiche, e sulla necessità che anche gli iscritti ad Airbnb paghino l'imposta di soggiorno: "Non abbiamo risposte certe su questo aspetto, chiediamo una regolamentazione", ha detto. Caro-autostrada ("occorre fare fronte fronte comune contro i rincari") e problematiche inerenti la chiusura del tunnel del Monte Bianco ("Il raddoppio è un ipotesi su cui vale comunque la pena di confrontarsi") sono stati altri aspetti della relazione del presidente Adava. Su Gabriella Morelli a capo dell'Office du Tourisme Gerard ha detto: "è la persona giusta al posto giusto" e poi: "La politica sta facendo la sua parte ma ora è importante che si torni a trattare argomenti fondamentali per il turismo come la pianificazione e la promozione".