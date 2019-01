Cva finanzia progetti che valorizzano territorio

CVA Trading, in collaborazione con CELVA, Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta, promuove un concorso che prevede l’assegnazione di 70mila alle Amministrazioni Comunali e alle Unités des Communes valdôtaines, per progetti tesi a valorizzare il patrimonio culturale, storico, sportivo, naturale, artistico regionale, attraverso una programmazione di qualità, preferibilmente a carattere innovativo, finalizzata a creare un potere di attrattiva sia per residenti sia per turisti.