Aosta: Innovazione Malacrinò, segnaletica orizzontale tridimensionale

Il 16 novembre il Consigliere comunale di Aosta, Vincenzo Caminiti, con una interpellanza sollecitò la giunta municipale a realizzare le strisce pedonali in via Parigi, nel tratto antistante le scuole promarie di Saint Martin de Corleans.

Aveva proposto, tra l’altro, di realizzarle in 3D per dissuadere gli automobilisti e garantire maggiore sicurezza a chi attraversa la strada a grande scorrimento. Il 20 novembre il sindaco ha affidato la delega ai Lavori Pubblici al compagno di partito Antonino Malacrinò (nella foto) che, prese le misure della scrivania e della poltrona, si è messo al lavoro.

Le strisce in via Parigi sono state ancora realizzare, forse ha ordinato la vernice, ma nel parcheggio antistante la scuola Maria Adelaide, al fondo di via Chavanne, ha – forse – fatto installare un segnale tridimensionale come si vede nella foto. Da circa un mese, infatti, la freccia direzionale a destra è posata orizzontalmente.

Forse si tratta di una sperimentazione visto che ovunque quel tipo di segnaletica è verticale. Ma se non è una sperimentazione stupisce che nessuno di chi deve controllare il territorio abbia avvisato il piddino Malacrinò che quel segnale è più efficace in verticale piuttosto orizzontale.