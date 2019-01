Aosta: Chiusa fino ad aprile la pista ciclopedonale di VdA Structure

Chiusa a dicembre, riaprirà ad aprile la pista ciclopedonale di Aosta realizzata da VdA Structure che dal Pont Suaz passa a fianco della torre piezometrica e raggiunge un ponte in ferro a sud dell'area ex Cogne. Dopo aver piazzato un grande panello a inizio percorso che indica i tempi di chiusura della struttura, nei giorni scorso i gestori della pista hanno chiuso anche alcuni 'varchi' con delle reti in metallo.

"Erano utilizzati da sportivi e famiglie che proprio non riescono a fare a meno di frequentare la nostra struttura - spiegano da VdA Structure - ma anche da balordi e vandali che recentemente si sono resi protagonisti di spiacevoli episodi di teppismo.Da qui la necessità di chiudere gli ingressi: non possiamo garantire l'adeguata manutenzione della pista nei periodi in cui il ghiaccio lungo il percorso rende difficile e pericoloso il transito; inoltre in inverno la struttura è meno sorvegliata e non vogliamo che si ripetano raid teppistici".

Resta fruibile la pista ciclabile che dal Pont Suaz raggiunge Gressan, a rischio e pericolo di chi intende attraversarla anche in caso di presenza di tratti gelati.