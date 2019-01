Arbre de Noël de Paris : la Vallée d’Aoste rencontre ses émigrés

Les 18 et 19 janvier 2019, la Vallée d’Aoste retrouve ses émigrés à Paris, à l’occasion du traditionnel rendez-vous de l’Arbre de Noël.

Vendredi 18 janvier à 17h, à la Maison du Val d’Aoste de Paris (3, rue des Deux-Boules), le Président de la Région, Antonio Fosson, la Présidente du Conseil de la Vallée, Emily Rini l’Assesseure à l’Éducation, à l’Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse, Chantal Certan, l’Assesseur à l’Environnement, aux Ressources naturelles et au Corps forestier, Albert Chatrian et l’Assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l’Agriculture et aux Biens culturels, Laurent Viérin rencontreront les responsables des sociétés d'émigrés valdôtains, pour une table ronde dédiée aux échanges d’idées et aux informations que les émigrés désirent obtenir du Gouvernement et du Conseil régionaux.

À 18h30, aura lieu l’inauguration de l’exposition De la Bible à l’an deux mille de l’artiste valdôtain Giovanni Thoux, présentée par le Président de la Région, Antonio Fosson, et l’Assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l’Agriculture et aux Biens culturels, Laurent Viérin. L’inauguration sera animée par le Chœur Saint-Vincent.

Les œuvres sélectionnées pour l’exposition De la Bible à l’An Deux Mille de Giovanni Thoux, à la Maison du Val d’Aoste de Paris – ouverte jusqu’au 9 juin 2019 –, rendent hommage à l’un des sculpteurs valdôtains les plus éminents et permettent d’apprécier la fraîcheur et l’actualité de son langage expressif, plus de vingt ans après la réalisation de ce cycle thématique. Le public de la capitale française pourra ainsi non seulement découvrir l’une des excellences de la sculpture valdôtaine sur bois, mais aussi admirer les lieux les plus significatifs de l’histoire de la Vallée d’Aoste, des sites du monde romain aux châteaux du Moyen-Âge. Les thèmes de la religiosité et de la foi qui caractérisent cette exposition monographique s’unissent aux images les plus marquantes de l’histoire artistique et architecturale de la Vallée d’Aoste. Ainsi, l’église consacrée aux saints Pierre et Ours, la cathédrale d’Aoste et la collégiale de Saint-Gilles à Verrès documentent-elles la richesse de notre patrimoine historique et artistique, dont Giovanni Thoux se fait le talentueux interprète.

Né en 1935, Giovanni Thoux vit et travaille à Verrès. En 1957, au terme de ses études professionnelles à Turin, il part pour le Japon. À Tokyo, c’est au sein du Department of Industrial Design de l’école Ikuei Polytechnic qu’il suit un cours de trois ans relatif à l’enseignement. Durant la période qu’il passe au Japon, il réalise les illustrations d’une collection d’ouvrages à visée scientifique et didactique publiée aux éditions Fukuinkan Publisher de Tokyo. En 1968, il est nommé directeur adjoint de l’Industrial Design Department. À son retour en Vallée d’Aoste, en 1971, Giovanni Thoux travaille avec ses frères dans leur atelier d’ébénistes, en qualité d’architecte d’intérieur. Il réalise des séries thématiques de bas-reliefs en bois polychromes, où il utilise des peintures à l’eau qui ne couvrent pas les veines du bois et qu’il fixe à l’aide de vernis transparents spéciaux. Toujours à la recherche de nouvelles formes d’expression, le sculpteur valdôtain utilise les racines de noyer qu’il trouve dans la forêt et les transforme en personnages extraordinaires, à la fois historiques et fantastiques. Depuis 1972, il participe chaque année à la Foire de Saint-Ours et à de nombreuses expositions-concours. Il est membre de l’Académie Saint-Anselme d’Aoste depuis 1974 et de l’association « Art et Connaissance » de Thonon-Les-Bains (France) depuis 1995. En 2009, il a été fait Chevalier de l’Autonomie. Ses thèmes de prédilection viennent de l’histoire, ainsi que des traditions et des coutumes de la Vallée d’Aoste, auxquelles il consacre de longues recherches historiques et iconographiques.

Samedi 19 janvier, à partir de 15h30, les manifestations de l’Arbre de Noël de Paris reprendront au Cirque d’Hiver Bouglione (110, rue Amelot), avec les discours officiels du Président de la Région, Antonio Fosson, du Président de l’Union valdôtaine de Paris, Jean-Baptiste Pedretti et du Syndic de Challand-Saint-Victor et représentant du CELVA, Michel Savin.

À 17h, les participants pourront assister au spectacle Exploit, qui sera suivi du traditionnel dîner, animé par les intermèdes musicaux du Chœur Saint-Vincent.

À cette occasion, le Conseil de la Vallée, outre que par sa Présidente Emily Rini, sera représenté par le Conseiller Secrétaire Luigi Vesan et par les Conseillers régionaux Stefano Aggravi, Roberto Cognetta, Joël Farcoz, Elso Gerandin, Diego Lucianaz, Manuela Nasso, Alessandro Nogara et Paolo Sammaritani.

Seront également présents les Syndics de Challand-Saint-Victor Michel Savin, d’Ayas Alex Brunod, de Gressoney-La-Trinité Alessandro Girod, de Saint-Denis Franco Thiébat les anciens Syndics Silvio Barrel et Ezio Pasquettaz ainsi que le Président de la Fondation Émile Chanoux Alessandro Celi et le Président de la Section valdôtaine de l'Union Internationale de la Presse Francophone François Stévenin.