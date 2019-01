Regione, enti locali e associazioni valdostane chiedono incontro Ministro su rincari autostrada

Regione e associazioni di categoria valdotane unite contro il rincaro delle tariffe autostradali. Un confronto urgente con il ministero delle Infrastrutture per fermare la corsa dei rincari sulle tratte valdostane è infatti una delle richieste contenute in un documento esaminato oggi dal 'tavolo di confronto' convocato dal presidente della Giunta, Antonio Fosson e dall'assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy, a cui hanno partecipato anche la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, i capigruppo regionali, il Cpel in rappresentanza degli enti locali, la Chambre valdotaine, Confcommercio VdA, Confindustria vdA, Adava, Cna, Confartigianato, i sindacati e le associazioni dei consumatori.

"Tutti hanno valutato positivamente il fatto di costruire un'azione corale che permetta alla nostra regione di esprimere con tutta la forza politica necessaria la situazione", ha spiegato l'assessore Bertschy. Il confronto sul documento proseguirà lunedì prossimo: "Vogliamo anche - ha aggiunto Bertschy - valutare assieme alle società quale potrebbe essere in futuro la scontistica in grado di migliorare la situazione".

"Quello di oggi è stato un primo incontro finalizzato a dare una risposta compatta e univoca alla problematica delle tariffe autostradali attraverso un lavoro sinergico di tutto il tessuto imprenditoriale e del mondo politico e amministrativo della nostra Regione", ha detto il Presidente Fosson.

"La volontà - ha proseguito - è di mettere in campo azioni comuni volte a garantire l’applicazione di tariffe meno elevate per l’utilizzo delle tratte autostradali valdostane, considerate uno degli assi strategici di comunicazione per la mobilità dei cittadini valdostani e a livello turistico. Tutti i presenti hanno condiviso che l’unica strategia adottabile in questa fase è quella di fare sistema e fronte comune. Solo così la Valle d’Aosta riuscirà a far 'pesare' le proprie istanze al Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti per ottenere una revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) delle concessioni e a chiedere una maggiore scontistica alle società Rav e Sav".