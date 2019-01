Sostegno alle imprese: da oggi, lunedì 14, apertura dei termini per le domande di contributo

Scopo del bando è di selezionare Programmi di investimento presentati da medie e grandi imprese che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale. Il bando prevede, per le imprese che stipuleranno con la Regione un Accordo di insediamento e sviluppo, la concessione di contributi per la realizzazione dei Programmi di investimento, ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 651/2014 sugli aiuti di stato, nelle seguenti tematiche: ricerca e sviluppo, investimenti produttivi, investimenti energetico-ambientali, formazione e assunzione. La dotazione finanziaria del bando per il triennio 2019-2021 ammonta ad euro 23,5 milioni.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata industria_artigianato_energia@pec. regione.vda.it, sull’apposita modulistica predisposta dall’amministrazione regionale e reperibile nella sezione dedicata del portale imprese del sito internet istituzionale http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/Secondo_Bando_art_2_lr_8_2016/default_i.aspx.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare i competenti uffici del Dipartimento industria, artigianato ed energia (tel: 0165 274754 – 274566, email: j.abram@regione.vda.it, m.dalmut@regione.vda.it ).