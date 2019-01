Due minorenni gravemente feriti sugli sci a Pila e Ayas

Sono ricoverati entrambi nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale 'Parini' di Aosta in prognosi riservata, un 14enne valdostano e un 16enne piemontese di Alice Superiore, rimasti gravemente feriti ieri, domenica 13 gennaio, mentre sciavano ad Ayas e a Pila.

Le circostanze degli incidenti in cui sono rimasti coinvolti non sono ancora state rese note, gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri e dei poliziotti sciatori in servizio sulle piste. Forte velocità e vento in quota potrebbero essere tra le cause di quanto accaduto.