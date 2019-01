Bosco in fiamme a Perloz

Vigili del Fuoco professionisti e volontari, Corpo forestale e personale del Nucleo anticendio boschivo sono intervenuti alle 6,30 di ieri a Perloz, in località Plan de Brun, per un rogo sviluppatosi in un'area boschiva.

Vista la zona impervia e il vento forte, per evitare il propoagarsi delle fiamme, è stato anche richiesto l'impiego di un elicottero della Protezione civile.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate alle 13,30. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell'incendio, considerato anche il fatto che da venerdì e fino a nuove precipitazioni è vietata l'accensione di fuochi su tutto il territorio regionale.