La magia dei piccoli frutti in una guida di salute e ricette

Si intitola In cucina con i piccoli frutti l’innovativo ricettario curato dalla giornalista Renata Cantamessa, ideatrice del format “Il Bugiardino di Fata Zucchina”, e frutto di una nuova collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso Fab Fondo Assistenza e Benessere, da sempre attenta e impegnata nella promozione di una cultura del benessere che parta dall’educazione ai corretti stili di vita e ad una sana ed equilibrata alimentazione.

Oltre cinquanta le ricette - per i diversi momenti della giornata, ma anche per i più piccoli o per chi ha problemi di allergie e intolleranze, oppure semplicemente per chi ha intenzione di seguire una dieta detox – del ricettario voluto dall'Organizzazione di Produttori Ortofruit italia di Saluzzo, la cui parte più innovativa è rappresentata dal commento nutrizionale affidato agli specialisti della Società di Mutuo Soccorso FAB, che per ogni ricetta spiegano qual è il valore nutrizionale aggiunto, i target di consumo ai quali ogni piatto è consigliato – da chi pratica sport agli anziani – e a quali categorie di intolleranze può essere adatto. Una spiegazione semplice e schematica, che con un colpo d'occhio permette di scegliere quale ricetta è più adatta alle esigenze del lettore.

In apertura della guida, non mancano i “bugiardini” di fragola, ciliegia, lampone, mirtillo, mora, ribes e Nergi, tratti dall’omonimo progetto di educazione alimentare di “Fata Zucchina” (alias di Renata Cantamessa) con il SIAN Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asl di Asti, per illustrare al lettore i benefici nutrizionali di ogni superfrutto attraverso accattivanti infografiche.

Le ricette sono infatti suddivise in una comoda rubricatura a colori in base al loro utilizzo all'interno dell'alimentazione quotidiana oppure per esigenze specifiche. Scopriamo così che lamponi, mirtilli, ma anche fragole e ciliegie, mora e ribes, oltre al prodigioso baby frutto Nergi, possono essere inseriti con successo in snack e dolci per bambini, ma anche in piatti unici, dolci e piatti veloci, ideali per la pausa pranzo, e ancora in ricette detox, senza dimenticare l'ampio capitolo dedicato a smoothies, centrifugati, tisane e addirittura alla miscelazione.

Il ricettario è distribuito gratuitamente nei punti vendita italiani della GDO che offrono i prodotti Ortofruit italia.