Operatori accoglienza VdA, 'diritti migranti a rischio con Decreto sicurezza'

"Alla luce dell'insediamento della nuova Giunta regionale, ribadiamo l'urgenza dell'appello lanciato due mesi fa e del tutto ignorato dalla passata Presidenza della Regione, soprattutto dopo l'entrata in vigore del cosiddetto 'Decreto Sicurezza', responsabile di mettere pesantemente in discussione i diritti degli utenti dei servizi attivi sul territorio e di vanificare l'impegno e la professionalità di chi da anni lavora per l'inclusione sociale di migranti e richiedenti asilo".

Lo scrivono, in una nota, una trentina di operatori dell'accoglienza valdostani sottolineando che "l'applicazione del decreto ha già comportato una consistente riduzione delle ore destinate ai servizi di accoglienza, un ridimensionamento del personale (anche la perdita del lavoro per quattro persone) e una drastica diminuzione delle persone accolte, e rende sempre più necessario un confronto tra lavoratori, istituzioni ed enti locali, in modo da limitare, attraverso la ricerca di soluzioni costruttive e di buon senso, una deriva sociale degradante e ampiamente evitabile".