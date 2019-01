Soccorsa ghiacciatrice torinese a Gressoney; concluso a Pila Corso conduttori unità cinofile

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in elicottero a Gressoney La Trinité, per recuperare una ghiacciatrice tronise di 44 anni caduta sulla Cascata della Nicchia, sul terzo tiro. Per il recupero è stato necessario l"impiego del verricello. La paziente è in Pronto soccorso in fase diagnostica. La paziente è ricoverata nel reparto rianimazione con prognosi di 90 giorni, per politrauma.

Si è concluso oggi a Pila il corso nazionale per conduttori di unità cinofile da valanga, una sorta di ‘master’ sulle tecniche di ricerca in valanga che i conduttori devono frequentare prima di poter accedere al brevetto operativo.

Pila ospita questo importante momento formativo da alcuni anni grazie alle buone condizioni di innevamento e alla collaborazione della società degli impianti per la preparazione dei terreni di esercitazione e il trasporto sugli impianti. Una quindicina gli allievi provenienti da varie regioni: Liguria,Trentino-Alto Adige, Basilicata, Piemonte e Lombardia, oltre – ovviamente – le unità cinofile del Soccorso Alpino Valdostano .

Sono state testate tecnologie innovative, come il drone che ospiterà a bordo rilevatori ARTVA e RECCO.