Il terrorista latitante Cesare Battisti arrestato in Bolivia

La notizia della cattura è stata confermata da fonti italiane e dall'ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini, che ha celebrato la cattura dell'ex terrorista latitante da dicembre affermando: "E' stato preso! La democrazia è più forte del terrorismo". La notizia è stata diffusa dall'Ansa Battisti è stato arrestato alle 17 di ieri (le 22 in Italia) da una squadra speciale dell'Interpol formata anche da investigatori italiani e brasiliani mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra, popolosa città nell'entroterra boliviano. L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac) non avrebbe opposto resistenza.

Secondo alcuni media, indossava pantaloni e maglietta di colore blu, un paio di occhiali da sole e barba finta. Caricato in macchina e accompagnato in una caserma della polizia, Battisti non avrebbe proferito parola. La squadra speciale dell'Interpol aveva indirizzato le ricerche intorno a Santa Cruz poco prima di Natale. Ieri infine è stata circoscritta la zona nella quale Battisti si era nascosto, sono stati quindi compiuti appostamenti in almeno tre-quattro aree differenti, finché l'ex terrorista è stato accerchiato e bloccato con il supporto della polizia boliviana.

Cesare Battisti è nato nel 1954 a Cisterna di Latina: condannato a due ergastoli in Italia era riuscito a evadere dal carcere nel 1981 dopo la condanna a 12 anni in primo grado per quattro omicidi avvenuti alla fine degli anni settanta: due compiuti materialmente e due in concorso con altri, quello del gioielliere Pierluigi Torregiani, a Milano, per il quale Battisti è stato condannato come mandante e ideatore, quello del macellaio Lino Sabbadin a Mestre, per il quale Battisti ha fornito copertura armata. Battisti è accusato di essere anche l'esecutore materiale dell'omicidio di Andrea Campagna, agente della Digos di Milano, ucciso il 19 aprile del 1978 e di Andrea Santoro, maresciallo del carcere di via Spalato.

La sua storia criminale inizia a 18 anni quando compie una rapina a Frascati, arrestato tornerà in carcere altre due volte per sequestro di persona e poi per l'aggressione a un sottoufficiale dell'esercito. In carcere a Udine conosce Arrigo Cavallina, qui decide di entra a far parte dei Pac, il gruppo eversivo Proletari armati per il comunismo, ritenuto responsabile di rapine a banche e supermercati che il gruppo rivendica in quanto espropri proletari.

Battisti tuttavia, pur riconoscendo la sua precedente militanza nella lotta armata, fatto da cui non si è mai dissociato o pentito, con una lettera al Tribunale brasiliano nel 2009 dichiarò la sua estraneità a essi, e affermò di non avere mai sparato a nessuno.

Su di lui pendono due ergastoli per i delitti Santoro e Campagna, una condanna a 13 anni e cinque mesi per concorso morale nell'omicidio Torregiani, 12 anni per concorso nell'omicidio Sabbadin e per insurrezione armata, possesso illegale di armi, banda armata, associazione sovversiva, rapina, furto a cui si aggiunge la condanna per evasione.