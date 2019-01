TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio

Settimana della legalità e della prevenzione, con attività laboratoriali per le Istituzioni scolastiche secondarie e di incontri aperti al pubblico su tutto il territorio regionale

Lunedì 14 gennaio

ore 10 visita dell'Aula consiliare degli alunni della sezione A della scuola dell'infanzia del Quartiere Cogne di Aosta, nell'ambito del progetto Portes Ouvertes. Porta il saluto del Consiglio Valle la Presidente Emily Rini.

ore 18.30, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, evento di apertura della Settimana della legalità e prevenzione organizzato dall’Associazione Libera Valle d’Aosta. È presente la Presidente dell'Assemblea regionale, Emily Rini.

Martedì 15 gennaio

ore 8,30 ad Aosta, alla Cittadella dei Giovani, la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, partecipa all’apertura delle attività laboratoriali delle Istituzioni scolastiche secondarie nell’ambito della Settimana della legalità e della prevenzione sul tema "Dipendenze da sostanze: alcol e droghe".

ore 9, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per effettuare due audizioni: la prima dell'Assessore regionale all’ambiente in merito alle tematiche dei rifiuti in Valle d'Aosta; la seconda del Coordinatore regionale del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio in merito all'aggiornamento in corso del Piano di tutela delle acque.

ore 14,30, riunione della Commissione speciale per l'analisi della prosecuzione o dell'interruzione del processo di quotazione in borsa di CVA Spa, presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per sentire il Presidente di Finaosta.

ore 17,30, a Jovençan, nella sala consiliare del Comune, la Presidente dell'Assemblea regionale, Emily Rini, è presente all’incontro "L’importanza delle regole nella vita sociale dei nostri giovani", organizzato nell’ambito della Settimana della legalità e della prevenzione.

Mercoledì 16 gennaio

ore 8.,0, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per nominare il relatore della proposta di legge dei gruppi UV e UVP in merito al divieto di apertura di spazi per il gioco d'azzardo sul territorio regionale. Sulla stessa proposta normativa, sarà effettuata una serie di audizioni: saranno sentiti il Questore di Aosta, il Comandante della Polizia locale di Aosta, il Comandante regionale della Guardia di finanza, il Coordinatore del Servizio per le dipendenze-SerD dell'Azienda USL VdA, i Presidenti delle Associazioni dei consumatori ADICONSUM VDA, CODACONS, FEDERCONSUMATORI, AVCU e ADOC VDA, di Confcommercio Imprese per l'Italia VdA, dell'Associazione "Mi ripiglio", dell'Associazione "Libera Valle d'Aosta", il Presidente e il Consigliere delegato per la Regione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Associazione "Assotrattenimento 2007".

ore 14.30, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Marco Sorbara, per effettuare alcune audizioni in merito alla petizione popolare per il mantenimento nel tempo degli impianti sciistici di Antagnod-Ayas: saranno sentiti il Sindaco del Comune di Ayas (in quanto primo firmatario) e una delegazione di firmatari, il Presidente della società Monterosa e l'Assessore regionale ai trasporti.

Giovedì 17 gennaio

ore 14,30, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dalla Consigliera Patrizia Morelli, per esaminare due proposte di legge: la prima è stata presentata dalla Consigliera Emily Rini (GM) e riguarda lo scrutinio centralizzato dei voti; la seconda è stata presentata dai Consiglieri Alberto Bertin (RC-AC) e Luciano Mossa (M5S) e reca disposizioni in materia di preferenza unica, riequilibrio della rappresentanza di genere e scrutinio centralizzato dei voti.

De vendredi 18 à dimanche 20 janvier

à Paris, une délégation du Conseil de la Vallée, conduite par la Présidente Emily Rini, et composée par le Conseiller secrétaire Luigi Vesan et les Conseillers Stefano Aggravi, Roberto Cognetta, Joël Farcoz, Elso Gerandin, Diego Lucianaz, Manuela Nasso, Alessandro Nogara et Paolo Sammaritani participe aux initiatives de l'Arbre de Noël 2019.

