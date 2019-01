Domenica arriva la neve ma solo in quota

La neve può attendere ma non per molto: questo potrebbe essere il nuovo titolo del 'film' meteorologico che potremo vedere domenica in Valle. Non dobbiamo attenderci nevicate significative sul fondo valle ma in quota sono possibili sorprese.

L'Ufficio meteorologico regionale spiega che "Le Alpi continuano ad essere al margine tra un anticiclone sull'Atlantico e una depressione sull'Europa orientale: ne conseguono correnti dai quadranti settentrionali foriere del transito di qualche perturbazione che lambirà anche nostra regione, i cui effetti saranno perlopiù confinati sulla dorsale e accompagnati da vento di foehn. In seguito si avrà una parziale rimonta anticiclonica".