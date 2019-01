La Jeunesse elegge all’unanimità Marco Carrel Animateur principal

“L’Union Valdôtaine vie dans cette période historique un des moments les plus critiques de son histoire et nos gens, les valdôtains, attendent des signaux importants de la part de la Jeunesse Valdôtaine. Nous avons un seul chemin pour revenir à ȇtre une Union Valdôtaine forte: repartir par de la Jeunesse Valdôtaine”. La considerazione è di Marco Carrel, nuovo Animateur Pricipal della Jeunesse Valdotaine, il movimento giovanile dell’Uv.

Una considerazione, quella del nuovo animateur che la dice lunga sullo spirito che anima i giovani unionisti. Marco Carrel, di Valtournenche, succede a Alexander Bertolin che dopo tre anni ai vertici della Jeunesse ha scelto di non candidarsi per dare spazio a nuove energie. (Nella foto Marco Carrel)

Marco Carrel sarà coadiuvato, nel suo mandato, dal vice presidente vice presidente Etienne Merlet e dal nuovo Comité de Coordination composto da composto da Merlet stesso, Elena Ponzetti (Sécretaire), Nathalie Cabraz, Denise Noussan, Simon Pariset, Davide Carradore, Daniele Grange e Christian Jeantet.

Il nuovo Animateur ha ringraziato il presidente uscente «pour le temps, la passion et le travail qu'il a dédié à la Jeunesse Valdôtaine pendant toutes ces années. Pour nous, grâce à lui et à son Comité, élaborer le programme de la Jeunesse Valdôtaine 2019 a été très simple”.

Per Carrel i punti chiave sono: la collaborazione con altri movimenti e partiti, valdostani e non, e lo sguardo verso l'Europa. Marco Carrel ha infatti sottolineato che “pendant cette année sera indispensable rétablir la collaboration avec nos pairs de SVP et PATT qui vivent une période politiquement très similaire à la nȏtre, malgré des situations différentes. Avec eux le Comitè de Coordination devra essayer de trouver des points communs afin d'élaborer un document pour protéger les automonies spéciales, en particulier pour ce qui sont les éléctions du Parlement européen en 2019”.

Insomma la Jeunesse vuole uscire da quell’isolamento che da qualche anno caratterizza l’azione dell’Uv dei grandi.

Di più, ad interessare il nuovo Comité di Coordination non sono solamente i partiti esterni alla Regione. «Il sera nécessaire aussi de se rétrouver avec les ‘associations juvéniles’ valdȏtaines des autres partis politiques autonomes» ha infatti continuato l'Animateur Principal della Jeunesse Valdȏtaine. (Passaggio di consegne tra Alexandre Bertolin e Marco Carrel)

“Si vraiment le chemin que les responsables du Mouvement ont décidé d'entreprendre est celui d'unir les forces politiques autonomes, la Jeunesse Valdȏtaine a la résponsabilité et le devoir d'ȇtre le point fixe de tous les jeunes autonomistes de la Vallée d'Aoste”.

Per quanto riguarda l'Europa, la Jeunesse Valdȏtaine ha le idee chiare: «l'Europe pour les Unionistes et pour les autonomistes est synonyme de maison, mais c'est une maison que nous voulons tous meubler différemment. Notre Europe ne peut pas fermer les yeux sur la situation de la Catalanuia en Espagne, elle n'est pas simplement un ensamble de chefs d’état, elle est beaucoup plus...» ha commentato Marco Carrel, “Il ne faut pas oublier que désormais Rome considère la Vallée d’Aoste exclusivement pour lui demander de l'argent et donc si nous voulons obtenir les ressources nécessaires pour développer notre région alpine, il faut qu’on regarde toujours plus vers Bruxelles”.

Il Comité si è impegnato a rafforzare i progetti già esistenti di «Jeunesse Aujourd'hui» et «Civilisation Valdȏtaine», nonché aumentare la presenza sul territorio in modo tale da far conoscere i progetti e gli ideali della Jeunesse Valdȏtaine a più giovani possibile, discutendo insieme di temi fondamentali come l'autonomia e l'Europa. Verranno inoltre rafforzati i canali comunicazione social e il sito internet della Jeunesse Valdȏtaine, creato nel 2017.