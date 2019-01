COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Mouv-Lega, 'Il Governo Fosson manca di prospettiva'

Dopo anni di rinvii e promesse, la Giunta Spelgatti il 16 novembre scorso ha finalmente messo la parola fine al contenzioso fra Stato e Regione sul trasferimento di fondi quale contributo al risanamento statale. Con l’accordo sancito, viene stabilito concordemente e in via definitiva l’ammontare del contributo che la Regione deve corrispondere allo Stato per il risanamento della finanza pubblica, assicurando contemporaneamente certezza e stabilità nelle reciproche relazioni finanziarie, indispensabili a programmare la spesa degli anni futuri.

Tale accordo è stato però definito, dagli allora gruppi di minoranza, “al ribasso e fortemente penalizzante per la Valle D’Aosta” e, sempre a detta loro, sarebbe rivelatore di un “atteggiamento subordinato da parte della Presidente” rea di aver allora ceduto alle esigenze del Governo nazionale.

È notizia di oggi che, l’11 dicembre scorso, il presidente della Regione ha firmato la rinuncia ai contenziosi aperti con lo Stato. Era infatti previsto, all'articolo 6, che la firma della rinuncia della rinuncia al contenzioso avvenisse entro venti giorni dall'approvazione della Legge finanziaria nazionale.

La notizia della firma definitiva dell’accordo non può che essere accolta con favore. Tuttavia alcuni interrogativi sorgono spontanei. Se l’accordo era così penalizzante per la nostra Regione, perché l’attuale Governo regionale non lo ha ritirato e ha, di conseguenza, riaperto la trattativa con lo Stato? Perché non ha scelto di ritirare l’accordo e andare in giudizio?

Su questo e su molti altri temi (Irap, agenzia per la famiglia,...) il Governo Fosson sta dimostrando ancora una volta di non avere idee proprie e di raccogliere unicamente i frutti del lavoro di chi lo ha preceduto.

Una mancanza di visione e di prospettiva che non è di buon auspicio per il futuro della nostra regione.