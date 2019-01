Madame Pylinska et le secret de Chopin de Eric-Emmanuel Schmitt

«Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ? - Il y a des secrets qu’il ne faut pas percer mais fréquenter : leur compagnie vous rend meilleur. » Eric-Emmanuel Schmitt

À la fois pédagogique et intime, ce récit initiatique poursuit la démarche entamée par l’écrivain dans Ma vie avec Mozart, immense succès d’édition international : les grands compositeurs ne sont pas que des compositeurs, mais des guides spirituels qui nous aident et nous apprennent à vivre…

Le jeune Eric-Emmanuel est émerveillé en entendant sa tante jouer Chopin sur le piano de famille. Devenu étudiant, il décide de prendre des leçons pour apprendre à jouer Chopin, chez Madame Pylinska. Personnalité excentrique, sa pédagogie passe par des recommandations peu pianistiques, par des considérations musicales sérieuses - mais souvent factices ou drôles. Grâce à l’intransigeante Madame Pylinska, le narrateur suit un parcours initiatique jusqu’au « secret de Chopin », mais également à la découverte de l’amour et de sa vocation littéraire.

Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 45 langues et joué dans plus de 50 pays, Eric-Emmanuel Schmitt est un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. En janvier 2016, il a été élu à l’unanimité par ses pairs comme membre de l’Académie Goncourt.

Le spectacle, joué par l’auteur lui-même, mêle musique et théâtre car Nicolas Stavy, pianiste de réputation internationale, Prix Chopin à Varsovie, interprète des œuvres du génie franco-polonais.

MISE EN SCÈNE Pascal Faber ASSISTÉ DE Bénédicte Bailby AVEC Eric-Emmanuel Schmitt Nicolas Stavy au piano LUMIÈRES Sébastien Lanoue PRODUCTION Théâtre Rive Gauche.

