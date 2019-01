Les chiens Saint-Bernard le long du parcours de la Foire de St-Ours

Les 30 et 31 janvier, des chiens de la Fondation Barry seront dans le magasin Barry Shop, rue Martinet à Aoste, le long du parcours de la Foire de Saint-Ours, où la Fondation et ses activités seront présentées, mais il sera également possible acheter des produits locaux (jambon de Bosses, bières du Grand Saint-Bernard, vins de l'Institut Agricole Régional, biscuits et gâteaux Bonne Vallée) et peluches Saint-Bernard pour adultes et enfants.



Depuis trois ans, la Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard, qui possède le plus vieux élevage du monde de chiens Saint-Bernard dans le but de perpétuer cette race dans son lieu d'origine, a ouvert un bureau d'information et un magasin en Vallée d'Aoste pour faire connaître les activités de la Fondation au Barryland de Martigny et au col du Grand Saint-Bernard pendant la saison estivale.