Ancora un fine settimana all'insegna del sole

La neve può attendere: questo potrebbe essere il titolo del 'film' meteorologico che potremo vedere questo fine settimana in Valle. Tranne qualche precipitazione passeggera in quota, non dobbiamo attenderci nevicate significative.

L'Ufficio meteorologico regionale spiega che "correnti settentrionali interessano la Valle d'Aosta, determinando tempo soleggiato fino a domani, mentre tra domenica e lunedì una perturbazione proveniente da nord porterà una significativa intensificazione dei venti, con neve sui confini e foehn altrove; in seguito si avrà una parziale rimonta anticiclonica".

Per sabato e domenica il tempo previsto è 'soleggiato, con nubi in aumento dal pomeriggio e temperature in aumento".

Temperature: in aumento.