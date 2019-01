Invito a presentare candidature per la designazione di un magistrato della sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta

La Conferenza dei Capigruppo, nella sua riunione di ieri, giovedì 10 gennaio 2019, ha deliberato di rinviare all'adunanza dell'Assemblea regionale del 23 e 24 gennaio 2019 la designazione di un magistrato della sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, già iscritta all'ordine del giorno del Consiglio del 9 e 10 gennaio.

La Conferenza ha, inoltre, deciso di consentire a coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti di manifestare il proprio interesse all'eventuale designazione in seno alla sezione di controllo della Corte dei conti, pur non essendo tale procedura prevista dal decreto legislativo 179/2010 e pertanto non vincolante rispetto alla scelta che il Consiglio regionale sarà chiamato a fare. I soggetti interessati potranno presentare il proprio curriculum entro le ore 17.00 di venerdì 18 gennaio 2019 alla Presidenza del Consiglio regionale, Ufficio archivio e protocollo, piazza Deffeyes ad Aosta, tel. 0165.526106, archivio@consiglio.vda.it

Il decreto legislativo n. 179/2010 prevede che la sezione sia composta da un presidente e da cinque magistrati, due dei quali con la qualifica di consigliere della Corte medesima. Gli altri tre magistrati sono nominati, sentito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio dei ministri, su designazione uno della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale e uno del Consiglio permanente degli Enti locali, che restano in carica sette anni con mandato non rinnovabile.

Inoltre la norma stabilisce che le designazioni avvengono tra le seguenti categorie di soggetti:



a. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria, contabile e amministrativa; b. professori ordinari di università, anche a riposo, in materie di diritto pubblico; c. dirigenti apicali dello Stato o del comparto unico regionale, anche a riposo; d. avvocati, iscritti al relativo Albo professionale da non meno di dieci anni e che abbiano svolto significativa attività nel settore di diritto pubblico.