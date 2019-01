ANPI e ARCI presentano 'Casa Pound Italia - Fascisti del terzo millennio' di Elia Rosati

In Valle d'Aosta Casa Pound Italia è attiva dal 2009. In troppi hanno sottostimato questa presenza. Nel frattempo, CPI, con l'accordo elettorale con la Lega di Manfrin e della Spelgatti, ha ottenuto un consigliere comunale ad Aosta e ha contribuito in maniera decisiva all'elezione in Consiglio Valle dello stesso Manfrin.

Ha aperto una nuova sede a Chatillon e ha contribuito, con la Lega, a creare in Valle le condizioni per un crescente razzismo e odio nei confronti dei diversi e dei più deboli.

Da ricordare, infine, che anche nella nostra regione abbiamo avuto diverse agressioni violente, riconducibili a membri di CPI.

L'ARCI e l'ANPI valdostane ritengono opportuno continuare a denunciare la pericolosità di organizzazioni come CPI. Con questo obiettivo, venerdì 11/01, alle 18h15, presso l'Espace Populaire di Aosta (via JC Mochet), presenteremo il libro"Casa Pound Italia - Fascisti del terzo millennio".

Sarà presente l'autore Elia Rosati, che svolge attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano. Quando nel 2003, a Roma, CasaPound Italia mise radici nel palazzo occupato di via Napoleone III, nessuno avrebbe potuto prevedere la sua rapidissima ascesa.

Dalle piazze alle scuole, dai media ai consigli comunali, dalle periferie alle sottoculture musicali, fino ad arrivare alle elezioni politiche del marzo 2018. In quindici anni di attività, il movimento-partito di Iannone e Di Stefano è diventato l'organizzazione neofascista più solida nel frastagliato universo di estrema destra, guadagnando consensi in nuove fasce di popolazione.

Un viaggio storico-politologico tra razzismo, apologia dello squadrismo mussoliniano, militanza di strada in stile Alba Dorata e uso spregiudicato della comunicazione.

In parole povere: chi sono e cosa vogliono i fascisti del terzo millennio? Dopo il libro scritto a quattro mani con Aldo Giannuli su Ordine Nuovo, Elia Rosati analizza l'ascesa delle moderne camicie nere in marcia nell'Italia della crisi.

In appendice al volume, un saggio di Valerio Renzi sulle relazioni di CasaPound con la criminalità organizzata e sulla vicenda del "lupo solitario" Gianluca Casseri, il simpatizzante che nel 2011 uccise in pieno giorno a Firenze i senegalesi Samb Modou e Diop Mor.

Nel saggio vi è anche un'intervista all'analista web Giovanni Baldini su come CasaPound sta utilizzando i social network