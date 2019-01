COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Domenica gazebo anche ad Aosta

Il 12 gennaio anche Aosta parteciperà alla grande mobilitazione nazionale per diffondere le proposte del Partito Democratico e raccontare il perché dei nostri no contro la legge di stabilità. I nostri volontari saranno presenti con un gazebo in place des Franchises nel capoluogo sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00, distribuiremo del materiale divulgativo per spiegare nel merito perché la manovra economica varata dal Governo Lega - 5 Stelle farà danni al futuro del nostro Paese.

“Il Partito Democratico sarà nelle piazze e nelle strade di tutta Italia per far sentire la sua e nostra voce contro la manovra gialloverde - sottolinea il segretario regionale Sara Timpano - anche in Valle diffonderemo le nostre proposte e parleremo dei tanti punti deboli del bilancio varato dal Governo Lega - 5 Stelle: una manovra ingiusta e iniqua, che non mantiene le promesse, penalizza i pensionati e non investe su giovani, famiglie e imprese, colpisce gli investimenti, tagli all’istruzione, fa cassa sul volontariato con l’aumento dell’Ires. All’Italia servirebbe altro, come più investimenti nel trasporto pubblico, nella messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture, continuare ad aiutare le imprese e i lavoratori che vogliono investire in innovazione e formazione, un’azione sul futuro pensionistico delle generazioni più giovani.”