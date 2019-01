Aosta: La Giunta comunale promette maggiore attenzione ai 'guai' del Quartiere Cogne

Proficuo, l'incontro tra la giunta comunale di Aosta e i rappresentanti dell'Associazione Quartiere Cogne Onlus svoltosi la sera di mercoledì 9 gennaio.

Diverse le segnalazioni agli assessori su alcuni aspetti di degrado nel quartiere che necessitano di urgente intervento. Riguardo alla mancata potatura delle piante, che in alcune zone non viene effettuata da anni creando problemi di sicurezza e decoro, l'assessore al Decoro urbano, Edoardo Paron, si è impegnato sulla base dei fondi a disposizione a organizzare la potatura di almeno una parte di piante entro il prossimo autunno.

L'assessore ai Lavori pubblici e viabilità, Antonino Malacrinò, verificherà con personale tecnico la pericolosità dell'incrocio di Via Monte Cervino. In via Cesare Battisti dovranno iniziare in primavera i lavori di rifacimento marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche: allo scopo sono stati stanziati circa 50.000 euro.

Il sindaco Fulvio Centoz è intervenuto sulla necessità di installazione quanto prim delle videocamere di sicurezza in diverse zone del quartiere, confermando l’impegno di realizzare una rete di video camere entro il prossimo autunno.